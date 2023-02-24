Сенатор отреагировал на план КНР по Украине словами о войне США против России

Сенатор Климов о плане КНР по Украине: вашингтонская война против России опасна для мира

Озвученный Китаем план по урегулированию конфликта на Украине указывает на то, что противостояние Вашингтона с Москвой опасно для мира. Так на предложенный КНР план в своем Telegram-канале отреагировал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

«Пекин опубликовал предложения по "украинскому кризису" из 12 пунктов. Еще обсудим их, но китайские предложения о главном — вашингтонская война против России опасна для человечества», — констатировал сенатор.

Он также подчеркнул, что 23 февраля Китай «с десятками других независимых государств» не стал поддерживать антироссийскую резолюцию в ООН.

Ранее китайский МИД опубликовал предложения по завершению конфликта между Россией и Украиной. План состоит из 12 пунктов, в которых говорится о важности отказа от менталитета холодной войны, прекращения боевых действий и возобновления мирного диалога.

Позже депутат Госдумы Алексей Чепа заявил «Ленте.ру», что предложения КНР схожи с требованиями гарантий безопасности России перед началом спецоперации. План китайской стороны политик назвал «очень выверенным».