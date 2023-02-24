Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:22, 24 февраля 2023Россия

Сенатор отреагировал на план КНР по Украине словами о войне США против России

Сенатор Климов о плане КНР по Украине: вашингтонская война против России опасна для мира

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Озвученный Китаем план по урегулированию конфликта на Украине указывает на то, что противостояние Вашингтона с Москвой опасно для мира. Так на предложенный КНР план в своем Telegram-канале отреагировал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

«Пекин опубликовал предложения по "украинскому кризису" из 12 пунктов. Еще обсудим их, но китайские предложения о главном — вашингтонская война против России опасна для человечества», — констатировал сенатор.

Он также подчеркнул, что 23 февраля Китай «с десятками других независимых государств» не стал поддерживать антироссийскую резолюцию в ООН.

Ранее китайский МИД опубликовал предложения по завершению конфликта между Россией и Украиной. План состоит из 12 пунктов, в которых говорится о важности отказа от менталитета холодной войны, прекращения боевых действий и возобновления мирного диалога.

Позже депутат Госдумы Алексей Чепа заявил «Ленте.ру», что предложения КНР схожи с требованиями гарантий безопасности России перед началом спецоперации. План китайской стороны политик назвал «очень выверенным».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Матюхина
Обсудить
Последние новости
Медведев призвал отодвинуть угрозы для России до границ Польши
Названа дата отправки первых Leopard 2 из Польши на Украину
Зеленский получил приглашение на саммит НАТО
Япония предложит G7 расширить антироссийские санкции на третьи страны
Полиция задержала на пути к военкомату российского подростка-диверсанта
Раскрыта причина называть один из российских городов столицей закатов
Премьер-министр Польши приехал в Киев
Медведев порассуждал о последующих за победой на Украине переговорах
Неизвестные облили краской здание Россотрудничества в Молдавии
Генсек НАТО прокомментировал план Китая по урегулированию конфликта на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.