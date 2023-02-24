40-летний россиянин оказался в СИЗО за совершенное в 15 лет убийство

В Красноярске нашли свидетеля, который помог раскрыть убийство 25-летней давности

В Красноярске за убийство 25-летней давности задержали и отправили в СИЗО 40-летнего россиянина. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 27 мая 1997 года водитель маршрутки обнаружил в лесополосе дендрария Института леса в микрорайоне «Академгородок» тело 18-летней девушки. Следователи возбудили дело об убийстве, но установить подозреваемого тогда не удалось. В 2023 году следователи управления по расследованию особо важных дел с помощью криминалистов нашли свидетеля, который помог установить причастность к преступлению 40-летнего мужчины. Выяснилось, что на момент преступления ему было 15 лет.

Он признался, что вечером 26 мая 1997 года вместе со своей жертвой употребил наркотики, после чего напал на нее и попытался совершить изнасилование. Опасаясь последствий он начал душить девушку, а затем до смерти забил ее камнем.

15 февраля сообщалось, что в Курске суд дал украинцу 10 лет за попытку изнасиловать и убить россиянку в 2011 году.