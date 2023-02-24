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23:27, 24 февраля 2023Мир

В Лондоне участок улицы переименовали в Киев-роуд

В Лондоне переименовали в Киев-роуд часть улицы, расположенную напротив посольства России

Фото: Samuel Regan-Asante / Unsplash

В Лондоне переименовали в Киев-роуд участок улицы, расположенный напротив посольства России. Об этом говорится в сообщении совета района Вестминстер в столице Великобритании.

«Новый адрес охватит небольшой участок Бейсуотер-роуд, находящийся поблизости от российского посольства», — сказано в заявлении. По словам главы совета Адама Хага, подобное решение было принято в связи с призывом украинской общины. Он подчеркнул, что таким образом городские власти выразили солидарность с украинским народом.

Ранее стало известно о смене названия здания «Кафе Москва» в восточной части Берлина, оно было переименовано в «Кафе Киев». Уточняется, что такая инициатива приурочена к годовщине начала спецоперации России на Украине.

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Варвара Кузьмина
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