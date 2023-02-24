На Украине Зеленского уличили в создании диктатуры

Экс-советник Кучмы Соскин предупредил Зеленского о последствиях создания диктатуры

Бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин уличил нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского в создании диктатуры. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

«Вы фактически создаете диктатуру, но вы тогда глупый, потому что любая диктатура заканчивается смертью диктатора — это известно, и система гибнет», — констатировал Соскин, добавив, что «наблюдать это очень печально». Он также отметил, что Зеленский преследует тех, кто его критикует, хотя ранее и сам жестко высказывался против экс-президента Украины Петра Порошенко.