Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:23, 17 февраля 2023Бывший СССР

Поражения Украины объяснили недооценкой Путина

Бывший советник Кучмы Соскин объяснил поражения Украины недооценкой Владимира Путина

Фото: Pool / Reuters

Бывший советник украинского экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что неспособность действующего лидера страны Владимира Зеленского объективно оценить силы России привела к серьезным провалам Киева. Об этом он сказал на своем YouTube-канале.

«Мы видим полную неэффективность украинских ПВО, да и вообще украинской армии как таковой, ничего они не могут сделать», — подчеркнул он.

По словам политика, главная проблема заключается в том, что Зеленский и его команда недооценили президента России Владимира Путина. Соскин подчеркнул, что это привело к поражениям на линии фронта.

Ранее власти Украины призвали уничтожить «определенные пункты» в России. В частности, по данным The Times, Киев намеревается использовать британские ракеты для атаки на Крым. Однако координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Белый дом открестился от намерений Киева нанести удары вглубь территории России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Обсудить
Последние новости
Опубликованы новые свидетельства о причастности США к подрыву «Северных потоков»
В России оценили вероятность полного разрыва отношений с ЕС
В России сравнили ЗРС «Витязь» с американским комплексом Patriot
Поражения Украины объяснили недооценкой Путина
В посольстве России отреагировали на слова Нуланд о Крыме
В российском городе обнаружили мертвыми мужчину без гениталий и женщину
Нуланд призвала обеспечить Украину «армией будущего»
В российском городе загорелся крупный склад с грузовой техникой
Россия анонсировала ответ на десятый пакет санкций ЕС
Способность армии России влиять на объекты в космосе оценили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.