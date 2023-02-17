Бывший советник Кучмы Соскин объяснил поражения Украины недооценкой Владимира Путина

Бывший советник украинского экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что неспособность действующего лидера страны Владимира Зеленского объективно оценить силы России привела к серьезным провалам Киева. Об этом он сказал на своем YouTube-канале.

«Мы видим полную неэффективность украинских ПВО, да и вообще украинской армии как таковой, ничего они не могут сделать», — подчеркнул он.

По словам политика, главная проблема заключается в том, что Зеленский и его команда недооценили президента России Владимира Путина. Соскин подчеркнул, что это привело к поражениям на линии фронта.

Ранее власти Украины призвали уничтожить «определенные пункты» в России. В частности, по данным The Times, Киев намеревается использовать британские ракеты для атаки на Крым. Однако координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Белый дом открестился от намерений Киева нанести удары вглубь территории России.