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19:33, 16 февраля 2023Мир

Белый дом открестился от намерений Украины нанести удар вглубь России

Представитель Белого дома заявил, что США не побуждают Киев наносить удары вглубь России

Фото: Alexei Chernyshev / Reuters

Белый дом открестился от намерений Киева нанести удары вглубь территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джона Кирби.

«Что касается любых возможных операций [армии Украины] внутри территории России, то мы не побуждаем к этому и не способствуем этому, разумеется. Мы очень четко дали это понять как публично, так и в частных контактах», — заявил представитель США.

Ранее власти Украины призвали уничтожить «определенные пункты» в России. В частности, Киев намеревается использовать британские ракеты для атаки на Крым.

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Виктория Кондратьева
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