Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:28, 24 февраля 2023Бывший СССР

Командир ВСУ заявил о резком усложнении обстановки в Артемовске

Командир ВСУ Мадьяр заявил о резком усложнении обстановки в Артемовске

Фото: Madeleine Kelly/ Globallookpress.com

Полевой командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Мадьяр» заявил, что обстановка в Артемовске (украинское название — Бахмут) резко усложнилось. Видеозапись с его обращением опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По словам военнослужащего, в городе идут жестокие бои, бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» прорываются на северном фланге с намерением окружить населенный пункт.

Мадьяр отметил, что дорога на Часов Яр через Хромово находится под прицельным огнем российских Вооруженных сил, на южном направлении также не прекращаются бои.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ситуация на восточном направлении боевых действий является очень сложной. Глава государства добавил, что ситуация на южном направлении фронта достаточно опасная, заверив, что при этом ВСУ делают все возможное, чтобы дать отпор российским войскам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Китай опубликовал план мирного урегулирования на Украине
Развернувших флаг Украины активистов на заседании ОБСЕ попросили «убрать тряпку»
В США назвали возможную цель финансовой помощи Украине
КНДР предупредила США о возможности войны в случае продолжения провокаций
В Ливане оценили ответ России на вторжение Запада
Дизайнер назвала россиянкам скрывающие недостатки фигуры вещи
Командир ВСУ заявил о резком усложнении обстановки в Артемовске
Раскрыты подробности о десятом пакете санкций против России
Центробанк Турции впервые с декабря 2022 года снизил ключевую ставку
Махачев рассказал о занятиях футболом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.