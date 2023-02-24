Командир ВСУ заявил о резком усложнении обстановки в Артемовске

Командир ВСУ Мадьяр заявил о резком усложнении обстановки в Артемовске

Полевой командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Мадьяр» заявил, что обстановка в Артемовске (украинское название — Бахмут) резко усложнилось. Видеозапись с его обращением опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По словам военнослужащего, в городе идут жестокие бои, бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» прорываются на северном фланге с намерением окружить населенный пункт.

Мадьяр отметил, что дорога на Часов Яр через Хромово находится под прицельным огнем российских Вооруженных сил, на южном направлении также не прекращаются бои.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ситуация на восточном направлении боевых действий является очень сложной. Глава государства добавил, что ситуация на южном направлении фронта достаточно опасная, заверив, что при этом ВСУ делают все возможное, чтобы дать отпор российским войскам.

