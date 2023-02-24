Мединский ответил на вопрос о переговорах России и Украины

Мединский опроверг переговоры дипломатов и представителей администрации по Украине

Помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал высказывания Швейцарии, что страна участвует в секретных переговорах по Украине не на самом высоком уровне. Его слова приводит РИА Новости.

Мединский ответил на вопрос о переговорах России и Украины и опроверг работу дипломатов и представителей администрации по этому вопросу.

«Насколько мне известно, российские дипломаты, представители администрации и правительства ни высокого, ни какого-либо иного уровня никакие переговоры не ведут», — подчеркнул он.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что в стране идут переговоры по ситуации на Украине. Он подчеркнул, что диалог проходит в обстановке «максимальной осмотрительности». Министр добавил, что что Швейцария по-прежнему предлагает свои «добрые услуги» для поиска решения кризиса.