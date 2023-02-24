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05:15, 24 февраля 2023Россия

Мединский ответил на вопрос о переговорах России и Украины

Мединский опроверг переговоры дипломатов и представителей администрации по Украине
Владимир Мединский

Владимир Мединский. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал высказывания Швейцарии, что страна участвует в секретных переговорах по Украине не на самом высоком уровне. Его слова приводит РИА Новости.

Мединский ответил на вопрос о переговорах России и Украины и опроверг работу дипломатов и представителей администрации по этому вопросу.

«Насколько мне известно, российские дипломаты, представители администрации и правительства ни высокого, ни какого-либо иного уровня никакие переговоры не ведут», — подчеркнул он.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что в стране идут переговоры по ситуации на Украине. Он подчеркнул, что диалог проходит в обстановке «максимальной осмотрительности». Министр добавил, что что Швейцария по-прежнему предлагает свои «добрые услуги» для поиска решения кризиса.

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Марина Совина
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