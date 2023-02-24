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18:06, 24 февраля 2023Россия

Путин дал российское гражданство французскому режиссеру и хореографу

Президент России дал гражданство французам Режису Обадиа и Борису Лежену

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Президент России Владимир Путин дал гражданство страны французскому режиссеру и хореографу. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, речь идет о театральном режиссере Режису Обадиа, который был одним из основателей балетной труппы L'Esquisse в Анже и создателем жанра video-dance. Также гражданство России получил скульптор, художник и поэт Борис Лежен, родившийся в Киеве в 1947 году. Позже в 1974 году он закончил ленинградский Художественный институт имени И. Е. Репина, а затем эмигрировал во Францию, где создал множество скульптур.

24 октября Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства России экс-вице-президенту Бурунди Буторе.

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Владимир Седов
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