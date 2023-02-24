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10:50, 24 февраля 2023Силовые структуры

Фигуранту дела о поджоге с семью погибшими в Москве предъявлено обвинение

Следствие предъявило обвинение фигуранту дела о поджоге общежития с семью погибшими
СюжетПожар в Москве:

Фото: РИА Новости

Следствие предъявило обвинение фигуранту дела о поджоге общежития в центре Москвы, где погибли семь человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

В Пресненский районный суд поступило ходатайство следствия об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу до 22 апреля 2023 года. Юрия Хомченко из Белгородской области обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Пожар на Международной улице в Москве начался вечером 21 февраля. Загорелось 16-этажное здание бывшего общежития, первые этажи которого были переделаны под гостиницу «МКМ», площадь пожара составила 300 квадратных метров. Среди погибших двое детей, из горящего здания спасли около 50 человек и эвакуировали 200.

К утру 22 февраля число погибших при пожаре возросло до семи, пострадали 11.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по пунктам «а», «в», «е» части 2 статьи 105 («Убийство») и части 2 статьи 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом») УК РФ.

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Алина Гончарова
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