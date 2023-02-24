Развернувших флаг Украины активистов на заседании ОБСЕ попросили «убрать тряпку»

Активистов, развернувших флаг Украины на заседании ПА ОБСЕ, попросили убрать тряпку

Активисты попытались развернуть флаг Украины за спиной представителей делегации Белоруссии на заседании парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), однако их попросили «убрать тряпку». Видеозапись опубликовал Telegram-канал Spitnik Ближнее зарубежье.

На кадрах белорусский делегат говорит о бомбардировках НАТО в Югославии и указывает на избирательность памяти Североатлантического альянса. Несколько человек остановились позади него с украинским флагом.

На записи слышно несколько голосов, требующих «убрать тряпку». При этом представитель Белоруссии не отреагировал на инцидент и продолжил свое выступление.

Ранее сообщалось, что в эфире каналов Украины «Интер» и Zoom 23 февраля прозвучал гимн СССР. Причиной произошедшего была названа хакерская атака со стороны России.

