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07:52, 24 февраля 2023Мир

Развернувших флаг Украины активистов на заседании ОБСЕ попросили «убрать тряпку»

Активистов, развернувших флаг Украины на заседании ПА ОБСЕ, попросили убрать тряпку

Фото: Pixabay

Активисты попытались развернуть флаг Украины за спиной представителей делегации Белоруссии на заседании парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), однако их попросили «убрать тряпку». Видеозапись опубликовал Telegram-канал Spitnik Ближнее зарубежье.

На кадрах белорусский делегат говорит о бомбардировках НАТО в Югославии и указывает на избирательность памяти Североатлантического альянса. Несколько человек остановились позади него с украинским флагом.

На записи слышно несколько голосов, требующих «убрать тряпку». При этом представитель Белоруссии не отреагировал на инцидент и продолжил свое выступление.

Ранее сообщалось, что в эфире каналов Украины «Интер» и Zoom 23 февраля прозвучал гимн СССР. Причиной произошедшего была названа хакерская атака со стороны России.

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Марина Совина
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