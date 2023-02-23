В эфире украинских каналов прозвучал гимн Советского Союза

В эфире украинских каналов «Интер» и Zoom 23 февраля прозвучал гимн СССР

Видео: Telegram-канал «Говорит большой Львов»

В эфире каналов Украины «Интер» и Zoom 23 февраля прозвучал гимн СССР, об этом сообщается в Telegram-канале украинского телепроекта «Говорит большой Львов».

Там заявили, что причиной инцидента стала хакерская атака со стороны России и опубликовали видеозаписи. В эфире «Интера» гимн зазвучал на фоне черного экрана с логотипом канала.

Молодежный канал Zoom показывал заставку с изображением советского флага, на фоне которого было размещено поздравление с днем Советской армии и Военно-морского флота и призывом к военнослужащим Вооруженных сил Украины сдаваться в плен.

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила, что была совершена атака на ряд веб-ресурсов украинских государственных и местных органов власти, в результате чего их содержимое подверглось изменениям.

Какие именно ресурсы были атакованы, не уточняется. Отмечается, что специалисты Госсвязи, Службы безопасности Украины (СБУ) и департамента киберполиции расследуют произошедшее.

Ранее хакеры из российской группировки Killnet атаковали официальный сайт американской авиабазы Рамштайн в Германии.