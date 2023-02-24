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22:02, 24 февраля 2023Силовые структуры

Полк имени Кадырова выиграл международные соревнования в Дубае

Команда «Ахмат» полка имени Кадырова выиграла соревнования The UAE SWAT Challenge 2023

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Команда «Ахмат» чеченского полка полиции имени Ахмата Кадырова заняла первое место в международных соревнованиях спецназа The UAE SWAT Challenge 2023 в Дубае. Об этом РИА Новости сообщил командир полка Замид Чалаев.

Участником соревнований нужно было продемонстрировать навыки проведения тактических, штурмовых, спасательных операций. Кроме того, они прошли испытания на интеллектуальную концентрацию, а также на физическую выносливость.

В состав команды вошли бойцы, принимавшие участие в спецоперации, в том числе в Мариуполе.

Марина Совина
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