Полк имени Кадырова выиграл международные соревнования в Дубае

Команда «Ахмат» полка имени Кадырова выиграла соревнования The UAE SWAT Challenge 2023

Команда «Ахмат» чеченского полка полиции имени Ахмата Кадырова заняла первое место в международных соревнованиях спецназа The UAE SWAT Challenge 2023 в Дубае. Об этом РИА Новости сообщил командир полка Замид Чалаев.

Участником соревнований нужно было продемонстрировать навыки проведения тактических, штурмовых, спасательных операций. Кроме того, они прошли испытания на интеллектуальную концентрацию, а также на физическую выносливость.

В состав команды вошли бойцы, принимавшие участие в спецоперации, в том числе в Мариуполе.