Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:37, 24 февраля 2023Силовые структуры

Команда СОБР Росгвардии взяла бронзу на международном чемпионате спецслужб

Команда СОБР Росгвардии взяла бронзу чемпионата спецслужб UAE SWAT Challenge-2023

Фото: Росгвардия

Команда СОБР Росгвардии вошла в тройку призеров международных соревнований подразделений специального назначения UAE SWAT Challenge-2023. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Неофициальный чемпионат мира среди спецназа силовых структур проходил в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, с 20 по 24 февраля. В нем приняли участие 57 команд из 28 стран.

Перед решающим этапом команда СОБР Росгвардии шла на четвертом месте в общем зачете, но в результате стала третьей, уступив полиции Дубая всего 13 очков. Как отметил помощник директора ведомства генерал-лейтенант Юрий Котов, РФ на соревнованиях представляли исключительно боевые офицеры, которые ежедневно рискуют жизнью, выполняя служебно-боевые задачи.

Победу в общем зачете одержала команда «Ахмат» МВД Чечни. Еще одна российская команда — Центра специального назначения «Витязь» Росгвардии заняла 17-е место.

В ходе соревнований участники преодолевали препятствия, стреляли по мишеням из снайперских винтовок, пистолетов и пистолетов-пулеметов. Также сотрудники спецслужб освобождали «заложников» и эвакуировали «раненых».

Ранее сообщалось, что Росгвардейцы обнаружили тайники с автоматами и боеприпасами под Херсоном и в Запорожье. Схроны были найдены в лесу недалеко от населенных пунктов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Зеленский заявил о подготовке к военному захвату Крыма
Зеленский назвал условие для победы
Стали известны требуемые Месси условия нового контракта с ПСЖ
Команда СОБР Росгвардии взяла бронзу на международном чемпионате спецслужб
Небензя усомнился в способности США вернуть доверие России
Кремль раскрыл содержание разговора Путина и Эрдогана
Диетолог Гинзбург назвал лучшее масло для жарки
Пекин призвал Москву и Киев возобновить переговоры без предварительных условий
Макрон и Шольц просили Зеленского начать переговоры с Россией
США выделили Украине 10 миллиардов долларов на поддержку власти
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.