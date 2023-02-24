Команда СОБР Росгвардии взяла бронзу на международном чемпионате спецслужб

Команда СОБР Росгвардии взяла бронзу чемпионата спецслужб UAE SWAT Challenge-2023

Команда СОБР Росгвардии вошла в тройку призеров международных соревнований подразделений специального назначения UAE SWAT Challenge-2023. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Неофициальный чемпионат мира среди спецназа силовых структур проходил в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, с 20 по 24 февраля. В нем приняли участие 57 команд из 28 стран.

Перед решающим этапом команда СОБР Росгвардии шла на четвертом месте в общем зачете, но в результате стала третьей, уступив полиции Дубая всего 13 очков. Как отметил помощник директора ведомства генерал-лейтенант Юрий Котов, РФ на соревнованиях представляли исключительно боевые офицеры, которые ежедневно рискуют жизнью, выполняя служебно-боевые задачи.

Победу в общем зачете одержала команда «Ахмат» МВД Чечни. Еще одна российская команда — Центра специального назначения «Витязь» Росгвардии заняла 17-е место.

В ходе соревнований участники преодолевали препятствия, стреляли по мишеням из снайперских винтовок, пистолетов и пистолетов-пулеметов. Также сотрудники спецслужб освобождали «заложников» и эвакуировали «раненых».

Ранее сообщалось, что Росгвардейцы обнаружили тайники с автоматами и боеприпасами под Херсоном и в Запорожье. Схроны были найдены в лесу недалеко от населенных пунктов.

