Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:39, 24 февраля 2023Россия

Пригожин в ответе губернатору Свердловской области вспомнил Сталина

Пригожин в ответе губернатору Куйвашеву напомнил про Сталина и вилы

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на критику со стороны губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, заявившего, что тот «сует нос» в региональное управление. Комментарий Пригожина публикует его пресс-служба.

Ранее Куйвашев, реагируя на высказывания главы «Вагнера», указал, что каждый должен заниматься своим делом. «Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем», — счел он, отсылая к кейтеринговому бизнесу, которым владеет Пригожин.

Отвечая на эти слова основатель ЧВК «Вагнер» вспомнил Иосифа Сталина. «Во время войны 1941-1945 гг, которая повторяется сейчас, Сталин таких, как ты и [губернатор Санкт-Петербурга Александр] Беглов, попросту расстреливал. Думаю, скоро мы снова к этому придем. Уверен, что не за горами время, когда народ дойдет до точки кипения и поднимет на вилы тебя и таких, как ты», — сказал он.

Пригожин добавил, что перестал быть предпринимателем в день начала спецоперации на Украине. С этого дня он посвятил себя управлению ЧВК «Вагнер», в то время как глава Свердловской области «остался сидеть в теплом кабинете».

Слова Куйвашева последовали в ответ на заявление Пригожина от 22 февраля. Тогда основатель ЧВК «Вагнер» сказал, что некоторые регионы России «откровенно гадят» — например, в Свердловской области власти отказываются хоронить участников спецоперации с почестями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
МИД России предостерег Украину и НАТО от авантюрных шагов по Приднестровью
В РУСАДА объяснили обжалование решения о невиновности Валиевой
В приграничном регионе России на детскую площадку упал снаряд
Росфинмониторинг заявил о безосновательности исключения России из ФАТФ
Эрдоган заявил Зеленскому о готовности помочь достичь мира на Украине
Школьница из Подмосковья установила 12 новых всероссийских рекордов
Пригожин в ответе губернатору Свердловской области вспомнил Сталина
Пригожин пригласил губернатора Свердловской области на фронт
Терапевт предупредил об опасности резкого похудения
НАТО захотела обучить несколько механизированных бригад ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.