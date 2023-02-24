Пригожин в ответе губернатору Свердловской области вспомнил Сталина

Пригожин в ответе губернатору Куйвашеву напомнил про Сталина и вилы

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на критику со стороны губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, заявившего, что тот «сует нос» в региональное управление. Комментарий Пригожина публикует его пресс-служба.

Ранее Куйвашев, реагируя на высказывания главы «Вагнера», указал, что каждый должен заниматься своим делом. «Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем», — счел он, отсылая к кейтеринговому бизнесу, которым владеет Пригожин.

Отвечая на эти слова основатель ЧВК «Вагнер» вспомнил Иосифа Сталина. «Во время войны 1941-1945 гг, которая повторяется сейчас, Сталин таких, как ты и [губернатор Санкт-Петербурга Александр] Беглов, попросту расстреливал. Думаю, скоро мы снова к этому придем. Уверен, что не за горами время, когда народ дойдет до точки кипения и поднимет на вилы тебя и таких, как ты», — сказал он.

Пригожин добавил, что перестал быть предпринимателем в день начала спецоперации на Украине. С этого дня он посвятил себя управлению ЧВК «Вагнер», в то время как глава Свердловской области «остался сидеть в теплом кабинете».

Слова Куйвашева последовали в ответ на заявление Пригожина от 22 февраля. Тогда основатель ЧВК «Вагнер» сказал, что некоторые регионы России «откровенно гадят» — например, в Свердловской области власти отказываются хоронить участников спецоперации с почестями.