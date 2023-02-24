СК расследует осквернение здания Россотрудничества в Молдавии

СКР заявил о расследовании нападения на здание Россотрудничества в Кишиневе

Российские следователи расследуют обстоятельства осквернения здание российского центра науки и культуры (представительство Россотрудничества) в Кишиневе. Об этом в пятницу, 24 февраля, «Ленте.ру »сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, СКР намерен установить личности причастных и обстоятельства нападения на здание Россотрудничества в Кишиневе. В ночь на пятницу, 24 февраля, неизвестные облили здание краской.

«Была вызвана полиция и карабинеры, которые зафиксировали акт вандализма», — заявили в центре. Установить личности и задержать вандалов пока не удалось.