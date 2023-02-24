Президент Франции Макрон призвал Эрдогана усилить давление на Россию и ее изоляцию

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора призвал турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана усилить давление на Россию. Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца.

Отмечается, что французский лидер назвал приоритетом «усиление поддержки Украины, чтобы она могла победить», а также «усиление давления на Россию и ее изоляции, чтобы она отказалась от своей агрессии». В связи с этим Макрон также указал на необходимость борьбы с обходом введенных против Москвы санкций.

Ранее стало известно, что Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц обращались к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом начать мирные переговоры с Россией. По сведениям издания, данный разговор состоялся во время встречи политиков в Париже в начале февраля.