Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:00, 24 февраля 2023Мир

Макрон призвал Эрдогана усилить давление на Россию

Президент Франции Макрон призвал Эрдогана усилить давление на Россию и ее изоляцию
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора призвал турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана усилить давление на Россию. Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца.

Отмечается, что французский лидер назвал приоритетом «усиление поддержки Украины, чтобы она могла победить», а также «усиление давления на Россию и ее изоляции, чтобы она отказалась от своей агрессии». В связи с этим Макрон также указал на необходимость борьбы с обходом введенных против Москвы санкций.

Ранее стало известно, что Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц обращались к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом начать мирные переговоры с Россией. По сведениям издания, данный разговор состоялся во время встречи политиков в Париже в начале февраля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский заявил о подготовке к военному захвату Крыма
Россияне вспомнили опасные места для детских игр в СССР
Самый титулованный игрок КХЛ объявил о завершении карьеры
ЕС третий день подряд не смог согласовать новый пакет антироссийских санкций
На Украине Зеленского уличили в создании диктатуры
Зеленский прокомментировал возможность переговоров с Путиным
Зеленский предрек США потерю лидерства в случае прекращения помощи Украине
Водонаева назвала причину жизни на два дома
Полк имени Кадырова выиграл международные соревнования в Дубае
Губернатор Пензенской области запретил Байдену въезд в регион
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.