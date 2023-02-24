Швейцария заявила о готовности организовать переговоры по конфликту на Украине

Глава МИД Швейцарии Кассис: Берн готов организовать переговоры по конфликту на Украине

Глава федерального департамента иностранных дел (МИД) Швейцарии Иньяцио Кассис заявил о готовности страны организовать переговоры для урегулирования конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Об этом министр сообщил в ходе заседания Совета Безопасности (СБ) ООН. «Швейцария готова в любой момент собрать всех за одним столом, чтобы добиться большего соблюдения международного гуманитарного права и, в конечном счете, мира», — сказал Кассис.

Он подчеркнул необходимость приложить все усилия для того, чтобы обеспечить уважение к территории Украины. В частности, дипломат предложил встретиться в духе Женевских конвенций.