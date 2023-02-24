Небензя усомнился в способности США вернуть доверие России

Небензя: Вашингтону будет непросто вернуть доверие Москвы, если вообще возможно

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя усомнился в том, что Вашингтону удастся вернуть доверие Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, события прошлого года изменили отношения между странами. В качестве примера он привел, в частности, поставки вооружений Киеву, а также русофобию и попытки «отменить Россию».

Кроме того, Небензя припомнил Соединенным Штатам попытки устроить проблемы на границах. «Мы больше не верим вашим словам и вернуть наше доверие будет непросто, если вообще возможно — здесь важны не слова, а дела», — подчеркнул он.

При этом дипломат добавил, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы добиться восстановления былого доверия между странами. «Пока вы лишь усугубляете ситуацию, продолжая накачивать киевский режим оружием и помогая ему на поле боя. И пока вы нам не оставляете иных вариантов, кроме как устранить исходящие для России с территории Украины угрозы военным путем», — отметил Небензя.

Ранее постпред заявил об отсутствии отношений между Россией и Евросоюзом. Он указал, что в Европе сейчас обсуждают способы расчленения и уничтожения России.