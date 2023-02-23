Небензя высказался об отношениях России и ЕС

Постпред России при ООН Небензя: отношений России и ЕС, по сути, уже нет

Между Россией и Евросоюзом (ЕС), по сути, уже нет отношений. Так о ситуации высказался постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

По его словам, в Европе сейчас обсуждают, как получше расчленить и уничтожить Россию. Заявления ЕС о «добрососедстве» со страной Небензя назвал «баснями для прикрытия борьбы с Москвой руками Киева».

Ранее о попытках стран Запада расчленить Россию заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. По его словам, западные государства стремятся уничтожить страну, используя для этих целей Украину. При этом министр убежден, что попытки сделать это закончатся провалом.