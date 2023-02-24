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03:52, 24 февраля 2023Мир

На Западе задали Байдену три вопроса об Украине

Hill: Байден должен ответить на три вопроса об Украине, чтобы вернуть доверие
Джо Байден

Джо Байден . Фото: Mateusz Slodkowski / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден должен ответить на три вопроса об Украине, чтобы вернуть доверие американцев. Об этом заявила обозреватель Hill Лиз Пик.

Она напомнила, что глава государства во время визита в Польшу рассказывал об украинском конфликте полякам и тем, кто находится в Киеве. Журналист задалась вопросом, когда последний раз политик разговаривал со своими гражданами и объяснял им стратегию Соединенных Штатов на Украине.

По словам Пик, первый вопрос, на который должен ответить Байден — в чем заключается план Вашингтона и союзников по НАТО в отношении ситуации на Украине. Второй связан с коррупцией в стране, добавила обозреватель. Она спросила, крадут ли американские деньги, которые направляются в помощь Киеву.

«Третий вопрос, который должны задать американцы, заключается в следующем: в какой момент мы скажем "достаточно"?» — подчеркнула автор статьи. Она поинтересовалась, сколько еще администрация США готова потратить на украинский конфликт, если ли пределы этому финансированию, и каковы они — двести миллиардов, триста, или иная сумма.

Ранее сообщает Reuters со ссылкой на источник среди американских должностных лиц сообщил, что администрация США предупредила власти Украины, что Вашингтон не располагает неисчерпаемыми ресурсами для поддержки Киева.

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Марина Совина
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