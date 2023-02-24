Выход Украины из договора с Россией по Азовскому морю объяснили

Военный аналитик Дандыкин: выход Украины из договора по Азовскому морю ничего не значит

Украина денонсировала все договоры с Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, чтобы привлечь к этому вопросу внимание. Так выход из соглашений в разговоре с «Лентой.ру» объяснил капитан первого ранга запаса, военный аналитик Василий Дандыкин.

«Это ничего не значит, потому что уже говорили, что Азовское море — это внутреннее море Российской Федерации, Керченский пролив — это чисто российское дело. Раньше, когда договор был, они тоже старались его нарушать, провоцировать. Чего стоит только попытка прорыва военных через Керченский пролив, которые были арестованы», — сказал он.

Это для них такой информационный повод напомнить, что это их территории, и поднять вопрос в зарубежных СМИ или на каких-то площадках Василий Дандыкин капитан первого ранга запаса, военный аналитик

О решении Киева ранее сообщил в своем Telegram-канале депутат украинского парламента Ярослав Железняк. Он уточнил, что Верховная Рада денонсировала все соглашения с Россией по Азовскому морю. Среди них — договор Украины и России о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, а также соглашение о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества.

Договор о сотрудничестве по использованию Азовского моря и Керченского пролива действовал с 2003 года. Он позволял России и Украине вести совместную работу в области судоходства, рыболовства, защиты морской среды и экологической безопасности.

Соглашение о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества было подписано в апреле 2001 года Россией, Украиной, Болгарией, Румынией, Грузией и Турцией. Его целью было обеспечение безопасности и стабильности в Черном море, а также военно-морское взаимодействие сторон.

21 декабря министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Азовское море вновь стало внутренним морем России. Эти выводы основаны на том, что в состав России вошли Запорожская и Херсонская области, а также Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР).