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15:35, 24 февраля 2023Мир

Франция заявила о намерении усилить военную помощь Киеву

Пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр: Париж нарастит военную помощь Киеву

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Франция намерена нарастить военную помощь Киеву и начать поставку тяжелых танков. Об этом в пятницу, 24 февраля, со ссылкой на пресс-секретаря МИД страны Анн-Клер Лежандр сообщает РИА Новости.

По словам Лежандр, в дополнение к гаубицам Caesar и системам ПВО, Франция «открыла дорогу» к поставкам танков, став первой страной, поставившей Украине боевые танки AMX-10RC. Париж намерен поставить Украине дополнительные 12 гаубиц и поставки систем ПВО. Также Франция передала Киеву обмундирование, топливо, снаряды, патроны, аптечки и разнообразную защиту.

Пресс-секретарь французского МИД заявила, что военная помощь оказывается, чтобы Украина могла защищаться.

24 февраля немецкий депутат Котре испугался попадания переданного Украине оружия в руки террористов.

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Владимир Седов
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