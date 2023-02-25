Действовавший на стороне ВСУ бывший военный США погиб на Украине

WPR: на Украине погиб 28-летний экс-военный США Эндрю Питерс, служивший в Афганистане

Бывший военный США Эндрю Питерс, действовавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), погиб 16 февраля на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию WPR.

Согласно сообщению радиостанции, Питерс погиб, сражаясь вместе Интернациональным легионом обороны Украины. Отмечается, что военный ранее служил в Афганистане.

Ранее сообщалось, что Пентагон за год передал Украине более 1,15 миллиона артиллерийских снарядов. Всего за год было организовано 995 самолетных вылета. Также оружие доставлялось на 61 корабле, 143 поездах и почти 6,5 тысячи грузовиках.