Командир взвода группы «Вагнер» рассказал о ситуации у Артемовска

Командир «Вагнера»: российским военным осталось менее двух километров до центра Артемовска

Российским военным осталось пройти менее двух километров до центра Артемовска. Об этом РИА Новости рассказал командир взвода группы «Вагнер».

«До центра Бахмута (украинское название Артемовска. — прим. «Ленты.ру») от передовых позиций осталось 1740 метров», — оценил ситуацию военный. Он отметил, что пока Вооруженные силы Украины (ВСУ) все еще держат оборону.

Ранее подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ предпринимают попытки частично разблокировать перекрытые пути снабжения Артемовска.

До этого советник врио главы ДНР Ян Гагин объяснил зацикленность Вооруженных сил Украины на Артемовске. По его мнению, это происходит из-за неподготовленности украинской армии к отступлению.