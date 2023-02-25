Обозреватель Newsweek Майерс: Украина в этом году столкнется с невиданными бедствиями

В текущем году Украина столкнется с невиданными прежде бедствиями. Такой прогноз дал обозреватель Newsweek Стивен Майерс.

«Грядущий год конфликта будет гораздо более разрушительным для Украины, чем мы когда-либо видели», — считает журналист. По его словам, Москва не согласится на переговоры, основанные на требованиях, игнорирующих причины, которые привели к началу конфликта.

Кроме того, добавил Майерс, украинская армия испытывает сильнейший дефицит боеприпасов. Он также усомнился в том, что Запад отправит Киеву обещанные комплексы Patriot, танки M1 Abrams и истребители F-16. Обозреватель отметил, что Вашингтон не станет передавать на Украину технику, управлять которой могут только американские солдаты, поскольку она сразу же будет уничтожена российскими войсками.

Ранее сообщалось о шатком положении Украины из-за проблем западных стран. Отмечалось, что ситуация на Украине негативно отразилась на Европе и Соединенных Штатах, и если им не удастся справиться, то платить за это придется ей.