Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:34, 25 февраля 2023Интернет и СМИ

Украине указали на шаткое положение из-за проблем Запада

The Economist: будущее Украины висит на волоске из-за проблем западных стран

Фото: Daniel Bockwoldt / dpa / Global Look Press

Украина находится в шатком положении из-за проблем западных стран. На это указали в британском журнале The Economist.

«Будущее Украины висит на волоске и, вероятно, останется неопределенным в ближайшие годы», — говорится в статье. Авторы выразили мнение, что могущество Запада ослабевает. В частности, это подтверждают опыт США в Афганистане и Ираке, неудачные смены правительств, а также ответственность западных стран за финансовый кризис. Поэтому Вашингтон решил исправить ситуацию при помощи конфликта на Украине, заявили там.

По мнению журналистов, этот конфликт поднимает три фундаментальных геополитических вопроса. В частности, предстоит выяснить, какую роль США будут играть в европейской безопасности, смогут ли европейские члены НАТО взять на себя ответственность за большую часть обороны региона и каким будет решение остальных стран мира. «Ответы не просто имеют решающее значение для судьбы Украины, они — показатель веры Запада в себя и собственный авторитет», — добавляет The Economist.

Подводя итог, журналисты отметили, что ситуация на Украине бросила США и Европе множество вызов: в том числе, экономические трудности, риск ядерного столкновения и упадок оборонной промышленности. И если западные страны потерпят неудачу, то, вероятнее всего, платить за это придется Украине, заключили они.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Крыму оценили планы Зеленского по военному захвату полуострова
Украине указали на шаткое положение из-за проблем Запада
Кулеба высказался о мирном плане Китая
Военкоры сообщили о повторении российскими военными новой тактики борьбы с ВСУ
Байден оценил перспективы возвращения Украиной Крыма
Москвичи перечислили любимые кинотеатры времен СССР
Скопинский маньяк Виктор Мохов снова вышел на свободу
В Госдуме отреагировали на планы Зеленского захватить Крым
Лошадь убило током в центре Москвы
США оценили вероятность применения Москвой стратегического ядерного оружия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.