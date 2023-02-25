Украине указали на шаткое положение из-за проблем Запада

The Economist: будущее Украины висит на волоске из-за проблем западных стран

Украина находится в шатком положении из-за проблем западных стран. На это указали в британском журнале The Economist.

«Будущее Украины висит на волоске и, вероятно, останется неопределенным в ближайшие годы», — говорится в статье. Авторы выразили мнение, что могущество Запада ослабевает. В частности, это подтверждают опыт США в Афганистане и Ираке, неудачные смены правительств, а также ответственность западных стран за финансовый кризис. Поэтому Вашингтон решил исправить ситуацию при помощи конфликта на Украине, заявили там.

По мнению журналистов, этот конфликт поднимает три фундаментальных геополитических вопроса. В частности, предстоит выяснить, какую роль США будут играть в европейской безопасности, смогут ли европейские члены НАТО взять на себя ответственность за большую часть обороны региона и каким будет решение остальных стран мира. «Ответы не просто имеют решающее значение для судьбы Украины, они — показатель веры Запада в себя и собственный авторитет», — добавляет The Economist.

Подводя итог, журналисты отметили, что ситуация на Украине бросила США и Европе множество вызов: в том числе, экономические трудности, риск ядерного столкновения и упадок оборонной промышленности. И если западные страны потерпят неудачу, то, вероятнее всего, платить за это придется Украине, заключили они.