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11:31, 25 февраля 2023Россия

В Госдуме прокомментировали планы Зеленского по захвату Крыма

Депутат Госдумы Белик заявил, что поход украинских войск на Крым закончится неудачей

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о планах по захвату Крыма. В разговоре с РИА Новости он предрек украинской армии провал.

Белик заявил, что поход войск Украины на Крым закончится неудачей, не успев начаться. Депутат обратил внимание, что в своих заявлениях Зеленский умалчивает о существовании оборонительной линии на полуострове, возможности перебрасывать резервы с материка, а также о наличии мощных группировок российских войск в Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, по словам Белика, украинский лидер не берет в расчет технологическое превосходство Российской армии, «способной наносить удары далеко в тыл противника».

Ранее на планы Зеленского по захвату Крыма отреагировал депутат Госдумы Евгений Ревенко. Он поддержал применение Россией любого имеющегося в ее распоряжении оружия в случае, если Киев попытается заполучить Крым.

Перед этим Зеленский заявил о подготовке Украины к нападению на Крым. Он сообщил о моральной и технической готовности украинской армии.

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Олег Давыдов
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