В Госдуме прокомментировали планы Зеленского по захвату Крыма

Депутат Госдумы Белик заявил, что поход украинских войск на Крым закончится неудачей

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о планах по захвату Крыма. В разговоре с РИА Новости он предрек украинской армии провал.

Белик заявил, что поход войск Украины на Крым закончится неудачей, не успев начаться. Депутат обратил внимание, что в своих заявлениях Зеленский умалчивает о существовании оборонительной линии на полуострове, возможности перебрасывать резервы с материка, а также о наличии мощных группировок российских войск в Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, по словам Белика, украинский лидер не берет в расчет технологическое превосходство Российской армии, «способной наносить удары далеко в тыл противника».

Ранее на планы Зеленского по захвату Крыма отреагировал депутат Госдумы Евгений Ревенко. Он поддержал применение Россией любого имеющегося в ее распоряжении оружия в случае, если Киев попытается заполучить Крым.

Перед этим Зеленский заявил о подготовке Украины к нападению на Крым. Он сообщил о моральной и технической готовности украинской армии.