Российские войска сбили восемь беспилотников ВСУ

ВС РФ сбили за сутки восемь беспилотников ВСУ и три ракеты «Точка-У»

В Минобороны России заявили, что российские войска за минувшие сутки сбили восемь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Дроны были поражены в районах населенных пунктов Жовтневое Харьковской области, Рубежное, Пшеничное, Житловка и Кременная в ЛНР, близ Новомихайловки в ДНР, а также Новозлатополя в Запорожской области.

Также за сутки были сбиты три баллистические ракеты «Точка-У» и два реактивных снаряда систем HIMARS. Место их перехвата не уточняется.

Также 25 февраля в Минобороны сообщили, что российские военные поразили пункты временной дислокации украинской морской пехоты и сил специальных операций в Днепропетровской области.