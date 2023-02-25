Российские военные поразили пункты дислокации украинской морской пехоты

ВС РФ поразили пункты дислокации морской пехоты ВСУ в Днепропетровской области

Российские военные поразили пункты временной дислокации украинской морской пехоты и сил специальных операций в Днепропетровской области. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, это произошло в районе населенного пункта Глухое. Конашенков также заявил, что всего за сутки авиацией, ракетными войсками и артиллерией войск ВС РФ было нанесено 97 ударов по артиллерийским огневым позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), живой силе и технике противника. Были поражены цели в 135 районах.

Ранее Министерство обороны РФ озвучило данные о потерях ВСУ на купянском направлении за сутки. По данным ведомства были уничтожены три пикапа, американская гаубица М777 и самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и до 60 военнослужащих противника.