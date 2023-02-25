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12:13, 25 февраля 2023Экономика

Российские цветоводы избавятся от голландских тюльпанов

Национальная ассоциация цветоводов: весной россияне будут без голландских тюльпанов

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Почти все тюльпаны весной 2023 года будут исключительно российского производства. О замене голландских тюльпанов отечественными заявил председатель правления Национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов, сообщает «Российская газета».

Он отметил, что российские цветоводы нацелились на избавление от голландских тюльпанов. Помимо этого, как сказал Антипов, в этот раз импортных цветов ожидается очень мало, из-за чего их стоимость должна быть значительно выше.

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Варвара Кошечкина
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