Российские цветоводы избавятся от голландских тюльпанов

Национальная ассоциация цветоводов: весной россияне будут без голландских тюльпанов

Почти все тюльпаны весной 2023 года будут исключительно российского производства. О замене голландских тюльпанов отечественными заявил председатель правления Национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов, сообщает «Российская газета».

Он отметил, что российские цветоводы нацелились на избавление от голландских тюльпанов. Помимо этого, как сказал Антипов, в этот раз импортных цветов ожидается очень мало, из-за чего их стоимость должна быть значительно выше.