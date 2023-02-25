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08:01, 25 февраля 2023Культура

Соучастница похищения собак Леди Гаги решила подать на певицу в суд

Вернувшая собак Леди Гаге соучастница похищения решила подать на певицу в суд за обман

Фото: Steve Vas / Globallookpress.com

Дженнифер Макбрайд, которая вернула похищенных собак певицы Леди Гаги, подает на звезду в суд. Причиной иска стало то, что певица не заплатила ей обещанное вознаграждение в размере полумиллиона долларов. Об этом сообщает издание BuzzFeed News со ссылкой на документ.

Вернувшая певице собак женщина ранее была задержана в связи с их похищением. Ее приговорили к условному сроку за «сокрытие краденого». В ее иске говорится, что Гага «обманула» Макбрайд, дав обещание, которое не собиралась выполнять. Также утверждается, что соучастница похищения испытала «боль и страдания» из-за того, что не получила 500 тысяч долларов.

В феврале 2021 года Джеймс Ховард Джексон выстрелил в выгульщика собак певицы, после чего забрал трех бульдогов, одному из которых удалось сбежать. Всего полиция задержала пятерых подозреваемых, двое из которых стали соучастниками преступления уже после совершения нападения. Джеймса приговорили к 21 году тюремного заключения.

Похищенных питомцев вернули Гаге через несколько дней, за их возвращение поп-звезда обещала награду в 500 тысяч долларов. Утверждается, что нападавшие не знали хозяина животных, но совершили преступление из-за высокой стоимости французских бульдогов. Цена собаки с хорошей родословной может достигать десяти тысяч долларов.

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Екатерина Подвигина
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