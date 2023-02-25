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16:58, 25 февраля 2023Мир

Заявления Вашингтона о мире сочли иллюзией из-за стремления к превосходству

Global Times: заявления Вашингтона о мире стали иллюзией из-за стремления к гегемонии

Фото: Louis Velazquez / Unsplash

Заявления Вашингтона о значимости мира и развития превратились в иллюзию и стали инструментом для продвижения гегемонии США. Об этом сообщает Global Times.

Автор утверждает, что после начала российско-украинского конфликта США и Европа оказали военную помощь Украине и использовали свое финансовое превосходство, чтобы ввести «самые жесткие» санкции в отношении России, среди которых — замораживание сотен миллиардов долларов российских валютных резервов и отключение страны от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. «Эти шаги не поставили Россию на колени, но вызвали резкие колебания на международных энергетических и финансовых рынках», — указывает обозреватель.

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По словам автора газеты, на Западе десятилетиями создавались многочисленные политологические идеи, которые в конечном итоге служили лишь для поддержания его превосходства. Автор также отметил, что США приватизировали и превратили в оружие глобальную финансовую систему в условиях геополитических конфликтов для борьбы со своими соперниками.

Ранее авторы газеты Financial Times (FT) предложили США подход к России на основе плана архитектора холодной войны Джорджа Кеннана. По словам авторов статьи, некоторые жители России убеждены, что на сегодняшний день Запад представляет для них основную угрозу.

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Алиса Удовик
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