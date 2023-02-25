Иран разработал крылатую ракету с дальностью более тысячи километров

Командующий КСИР заявил о разработке Ираном крылатой ракеты с дальностью 1650 километров

Иран разработал крылатую ракету с дальностью 1025 миль (1650 километров). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на командующего воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амирали Гаджизаде.

Иранское телевидение также показало первые кадры новой крылатой ракеты. Она получила название Paveh. Иран расширил свою ракетную программу и занимается разработкой баллистических ракет, несмотря на возражения со стороны США и Европы. Тегеран заявляет, что программа носит чисто оборонительный и сдерживающий характер.

Помимо этого, Гаджизаде заявил, что Иран не оставляет попыток отомстить за убийство США иранского генерала Касема Сулеймани. «Мы хотим убить [бывшего президента США Дональда] Трампа и [экс-госсекретаря Майка] Помпео. И военачальники, отдавшие приказ [ликвидировать Сулеймани], должны быть убиты», — сказал иранский командующий.

Сулеймани погиб 3 января 2020 года. В ответ Тегеран в ночь на 8 января выпустил десятки ракет по американским объектам в Ираке. Руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Иран не простит американцам убийство генерала и обязательно ответит им должным образом.