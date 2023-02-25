Кулеба высказался о мирном плане Китая

Глава МИД Украины Кулеба: Киев не согласен как минимум с одним пунктом мирного плана Китая

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не согласен по меньшей мере с одним пунктом плана мирного урегулирования конфликта, представленного Китаем. Его слова приводит «Украинская правда».

«Есть по крайней мере один элемент, с которым мы не согласны — об "односторонних санкциях"», — рассказал глава внешнеполитического ведомства. Он подчеркнул, что Украина считает рестрикции важным инструментом. При этом сам документ Кулеба счел интересным, отметив, что Киеву необходимо его полностью изучить, после чего сделать собственные выводы.

Министр добавил, что все подобные инициативы должны соответствовать антироссийской резолюции, которую приняла Генеральная Ассамблея ООН 23 февраля.

24 февраля МИД Китая представил план по достижению мира на Украине, состоящий из 12 пунктов. В частности, Пекин подчеркнул необходимость прекратить боевые действия и возобновить мирный диалог между сторонами конфликта.