В сенате Байдена назвали бесхребетной медузой и заявили о риске войны

Сенатор США Тед Круз назвал Байдена бесхребетной медузой, за которую не надо голосовать

Поддержка президента США Джо Байдена и переизбрание его на второй срок приведет к третьей мировой войне. Об этом в эфире шоу Verdict предупредил американский сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз.

По его словам, чтобы избежать войны, американцы не должны отдавать свой голос за «такую бесхребетную медузу как Байден» на президентских выборах. Политик отметил, что «ни один главнокомандующий в трезвом уме не ставил бы в приоритет защиты нации уничтожение школьного метеорологического зонда, который приняли за китайский шпионский аэростат». Так он прокомментировал информацию, что одним из сбитых в небе над США аэростатов мог оказаться шар школьного научного кружка стоимостью меньше 20 долларов.

Также Круз обратил внимание на визит Байдена на Украину. Он посмеялся над желанием президента «выглядеть круто», гуляя по улицам с украинским лидером Владимиром Зеленским под сирену воздушной тревоги.

Крузу прочат участие в президентской гонке. Как писал Fox News, сенатор является одним из партийных соперников бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.

Джо Байден стал самым пожилым президентом США в истории, 20 ноября 2022 года ему исполнилось 80 лет. Критики регулярно находят повод высмеять главу государства — будь то «рукопожатие в пустоту» или шпаргалка для встречи.