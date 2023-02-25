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07:49, 25 февраля 2023Среда обитания

Россиян предупредили об опасном радиоактивном газе в новостройках

Известия: концентрация радона в новостройках оказалась выше, чем в старых домах

Фото: Владимир Михайлов / РИА Новости

Концентрация радиоактивного газа радона в энергоэффективных новостройках оказалась в 1,2–2,4 раза выше, чем в старых домах. Об этом пишут «Известия».

Ученые Института промышленной экологии УрО РАН объяснили, что опасный газ накапливается в квартирах из-за недостаточного обмена воздуха между помещениями и улицей. Препятствиями для выхода газа оказались утепленные балконы, окна с двойными камерами и особо расположенные межэтажные лестницы.

Издание уточняет, что все обнаруженные в новостройках повышенные показатели в 2–4 раза меньше предельных значений, установленных санитарными нормами. Отмечается, что самым простым способом борьбы со скоплением радона является обыкновенное проветривание. Эксперт-онколог Марианна Якубовская добавила, радон из-за высокой летучести начнет уходить из квартиры, если просто открыть входную дверь.

Радон — радиоактивный газ природного происхождения, образующийся в земле как продукт распада радия-226. По данным Всемирной организации здравоохранения, он является одной из ведущих причин развития рака легких.

В 2021 году сообщалось, что в селе Шабаново Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области закрыли школу из-за превышения допустимой концентрации радона. Роспотребнадзор в ходе проверки установил превышение нормального уровня газа в нескольких классах, столовой и спортзале. Надзорный орган подал иск в местный суд, и тот закрыл школу на 90 суток, признав учебное заведение виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований.

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Марина Совина
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