Из-за драки неформалов из «ЧВК Редан» возбудили уголовное дело

Возбуждено уголовное дело из-за драки с участием подростков из «ЧВК Редан» в Москве

Из-за драки подростков из так называемого «ЧВК Редан» в московском ТЦ «Авиапарк» возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Как уточняет Telegram-канал SHOT, на неформалов написали в полицию восемь заявлений. Помимо этого, подростками из новой субкультуры заинтересовалась Лига безопасного интернета. Ведомство уже отправило запрос в суд о запрете неонацистского движения «Редан».

Первая драка произошла на фуд-корте московского ТЦ 19 февраля. По рассказам представителей «ЧВК Редан», к ним подошла группа подростков, которые потребовали освободить стулья. В результате началась массовая драка. Позже молодые люди договорились встретиться повторно, то есть назначили «стрелку». Десятки конфликтующих уже задержаны.

Подростки из «ЧВК Редан» носят длинные темные волосы и значки паука на одежде. Они вдохновились преступной группировкой «Геней Редан» из манги Hunter x Hunter. Cимволом этой группировки является паук с цифрой четыре. Уточняется, что молодые люди выступают против футбольных фанатов, уроженцев с Кавказа и мигрантов.