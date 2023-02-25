Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:58, 25 февраля 2023Силовые структуры

Из-за драки неформалов из «ЧВК Редан» возбудили уголовное дело

Возбуждено уголовное дело из-за драки с участием подростков из «ЧВК Редан» в Москве

Кадр: видео Telegram-канал «112»

Из-за драки подростков из так называемого «ЧВК Редан» в московском ТЦ «Авиапарк» возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Как уточняет Telegram-канал SHOT, на неформалов написали в полицию восемь заявлений. Помимо этого, подростками из новой субкультуры заинтересовалась Лига безопасного интернета. Ведомство уже отправило запрос в суд о запрете неонацистского движения «Редан».

Первая драка произошла на фуд-корте московского ТЦ 19 февраля. По рассказам представителей «ЧВК Редан», к ним подошла группа подростков, которые потребовали освободить стулья. В результате началась массовая драка. Позже молодые люди договорились встретиться повторно, то есть назначили «стрелку». Десятки конфликтующих уже задержаны.

Подростки из «ЧВК Редан» носят длинные темные волосы и значки паука на одежде. Они вдохновились преступной группировкой «Геней Редан» из манги Hunter x Hunter. Cимволом этой группировки является паук с цифрой четыре. Уточняется, что молодые люди выступают против футбольных фанатов, уроженцев с Кавказа и мигрантов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Медведев оценил итоги года спецоперации на Украине
ЕС наложил санкции на иранские компании за связь с Россией
Российские войска сбили восемь беспилотников ВСУ
Вероятность продажи оставшихся после «Северного потока-2» труб Германии оценили
США предложили подход к России на основе плана архитектора холодной войны
В «Торино» заявили о возможном отказе отпустить Миранчука в сборную России
Москвич проехал всю Россию без шапки и за 600 рублей
Российские военные поразили пункты дислокации украинской морской пехоты
В Турции зафиксировали землетрясение
Из-за драки неформалов из «ЧВК Редан» возбудили уголовное дело
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.