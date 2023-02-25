В Германии заявили о праве страны начать боевые действия против России

Немецкий политолог Кресс: Германия вправе начать боевые действия против России

Немецкий эксперт по международному праву Клаус Кресс заявил, что Германия вправе вмешаться в конфликт на Украине и начать боевые действия против России. Его слова приводит издание Der Spiegel.

«На основании права на коллективную самооборону Германия могла бы напрямую вмешаться в конфликт вместе с Украиной», — отметил политолог. По его словам, от участия в конфликте Берлин останавливает исключительно нерешительность немецких лидеров. Кресс подчеркнул, что Германия в состоянии позволить себе намного больше, чем она делает сейчас.

Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил о неспособности запрета на реэкспорт третьими странами товаров Евросоюза добиться завершения спецоперации на Украине. По его словам, Россию можно поставить на колени только на поле боя.