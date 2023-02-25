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15:38, 25 февраля 2023Мир

Швейцария потеряла возможность претендовать на роль посредника по Украине

Захарова заявила, что Швейцария не сможет претендовать на роль посредника по Украине

Фото: Xavier von Erlach / Unsplash

Присоединившаяся к антироссийским санкциям Швейцария потеряла возможность играть роль посредника в решении украинского кризиса. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Мария Захарова.

«Швейцария, присоединившаяся к незаконным односторонним антироссийским санкциям Запада против России, в нашем понимании, больше не является нейтральным государством и не может претендовать ни на какую посредническую роль в контексте урегулирования украинского кризиса, включая предоставление своей площадки», — заявила Захарова, отвечая на вопрос СМИ о высказываниях МИД Швейцарии.

Ранее глава федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил о готовности страны организовать переговоры для урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул необходимость приложить все усилия для того, чтобы обеспечить уважение к территории Украины.

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Алиса Удовик
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