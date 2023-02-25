Кириенко призвал опираться на лучшие традиции образования при отказе от Болонской системы

Российское образование после отказа от Болонской системы будет опираться на все лучшее, что есть в его традициях, в том числе советские стандарты. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на педагогической дискуссии «Год педагога и наставника глазами педагога», сообщает ТАСС.

«То, что российская система образования имеет столетние уникальные традиции, которыми мы по праву можем гордиться, и мы не имеем права потерять это наследие, должны его бережно использовать, в том числе и наследие советской школы, которая по праву считалась одной из лучших в мире. Не случайно. Вы слышали, в послании во вторник на этой неделе президент [Владимир Путин] говорил об отказе от Болонской системы и во многом о возвращении к советскому стандарту, который был и в системе высшего образования и среднего образования. <…> Поэтому опираться на все лучшее, что есть в российской, советской школе, кстати, во всей мировой школе, — это, конечно, абсолютно правильно», — сказал Сергей Кириенко.

Также он отметил, что «в этом быстроменяющемся мире опираться только на опыт и наследие, ничего не меняя, не получится». «Конечно, это вопрос правильного баланса, и в этом и есть искусство педагога. не зря мы говорим, что хороший педагог — это не только носитель суммы знаний. Это действительно искусство, и второе, главное, чего это требует, помимо знаний, которые применяются, — это требует сердца и души. Решением президента в закон об образовании вернулась ответственность не только за передачу знаний, но и за воспитание. А воспитание — всегда еще и личный пример», — добавил Кириенко.

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием. Эта система должна представлять собой синтез лучших практик советской системы и последних десятилетий, а переход к ней должен быть плавным и продуманным до мелочей.

