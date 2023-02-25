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02:16, 25 февраля 2023Мир

«Третья» партия США призвала прекратить поддержку Украины

Либертарианская партия США поддержала требование прекратить оказывать помощь Украине

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Либертарианская партия США поддержала требование группы конгрессменов-республиканцев прекратить оказывать финансовую и военную помощь Украине. Соответствующее заявление было опубликовано в Twitter-аккаунте партии.

«Мы поддерживаем недавно внесенную "Резолюцию об усталости от Украины". Вся помощь Украине должна быть прекращена сейчас же», — говорится в публикации. Члены партии подчеркнули, что Вашингтон уже оказал многомиллиардную поддержку Киеву, потратив намного больше, чем следовало.

10 февраля одиннадцать американских конгрессменов представили «Резолюцию об усталости от Украины». Они призвали власти США прекратить поставки оружия и финансовую поддержку Украины, а также прийти к мирному соглашению.

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Варвара Кузьмина
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