GT: США следует внимательнее ознакомиться с мирным планом Китая и перестать мутить воду

Западу необходимо внимательнее изучить план Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине и перестать препятствовать переговорам. Такое мнение выразило издание Global Times (GT).

«Мы считаем, что американским и западным политическим элитам крайне необходимо внимательно изучить документ с позицией Китая из 12 пунктов», — говорится в материале. По мнению газеты, некоторые американские и западные политики, преследуя собственные интересы, стремятся помешать конфликтующим сторонами вернуться за стол переговоров.

Также, в статье отмечается, что инициаторами конфликта на Украине были именно Вашингтон и страны-члены НАТО, которые продолжают передавать Киеву тяжелое вооружение. Кроме того, пишет издание, Запад устраивает различные инциденты, мешающие мирному урегулированию. В частности, в статье упоминаются диверсии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

24 февраля МИД Китая представил план по достижению мира на Украине, состоящий из 12 пунктов. В частности, Пекин призвал прекратить боевые действия и возобновить мирный диалог между сторонами конфликта.