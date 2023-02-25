В Запорожской области обнаружили надпись Made in USA на фрагментах беспилотника

Рогов сообщил об обнаружении надписи Made in USA на фрагментах БПЛА в Запорожской области

Среди фрагментов беспилотного летательного аппарата (БПЛА), атаковавшего дом в городе Днепрорудном Запорожской области, обнаружили маркировку американской компании и надпись Made in USA. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Среди фрагментов атаковавшего мирный дом в Днепрорудном беспилотника боевиков ВСУ обнаружена маркировка крупной американской транспортной компании Uline, а также надпись Made in USA (в переводе с английского языка означает «сделано в США» — прим. "Ленты.ру")», — написал он.

Глава движения «Мы вместе с Россией» предположил, что украинские военные пользовались услугами Uline для доставки беспилотника или комплектующих к нему. По его мнению, в этом «ничего необычного». В качестве примера Рогов привел то, что для перевозки минометов украинская армия использует микроавтобусы международной почтовой службы DHL.

Украинские беспилотники атаковали город Днепрорудное в Запорожской области в ночь с 24 на 25 февраля. В результате была незначительно повреждена шахта лифта в доме по улице Ленина. Пострадавших и жертв среди мирных жителей не было.