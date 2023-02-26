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15:52, 26 февраля 2023Мир

В Берлине полиция позволила растоптать цветы для погибших танкистов из России

В Берлине полиция позволила растоптать цветы, возложенные погибшим танкистам России

Фото: Annegret Hilse / Reuters

В Берлине вандалы растоптали и выбросили цветы, возложенные к российскому танку в память о погибшем экипаже. Местные полицейские не помешали людям сделать это. При этом некоторые горожане возвращали цветы на место, сообщает корреспондент РИА Новости.

В воскресенье, 26 февраля, активисты сбросили все цветы с российского танка, возложенные в память о погибших, которые боролись за мир. Немецкие вандалы топтали и рвали цветы, а также конфликтовали с горожанами, которые хотели отнести их обратно. В итоге возникла перепалка, и на место приехали правоохранители.

Некоторых агрессивных активистов, как сообщает корреспондент агентства, полицейские отвели подальше от танка. При этом правоохранители не мешали остальным, кто уничтожал и уносил цветы. Горожане, присутствующие во время перепалки, пытались уговорить активистов воспринимать цветы как знак скорби по всем погибшим за мир, однако им это не удалось.

«Видимо, они хотят, чтобы и в Берлин снова пришла война», — заключил один из наблюдавших за инцидентом.

Ранее стало известно, что жители Берлина сорвали акцию активистов, поддерживающих ВСУ, превратив ее в мирный протест. Утверждалось, что организаторы акции разместили в центре Берлина подбитый ржавый танк. Активисты сообщали, что техника якобы принадлежит российским войскам. Многие жители Берлина негативно высказались о военной поддержке ВСУ, также они начали заваливать танк цветами.

В феврале также прошла массовая демонстрация в Вашингтоне против поддержки Украины. «Марш ярости против военной машины» организовала Либертарианская партия США. Манифестанты требовали прекращения финансовой поддержки Украины и проведения мирных переговоров.

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Варвара Кошечкина
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