Глава МО Украины Алексей Резников попросил Деда Мороза прислать истребители для ВСУ

Украинским войскам еще не прислали американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью итальянской газете la Repubblica. Он добавил, что перед Новым годом обращался к Деду Морозу и просил прислать также истребители.

Резников заявил, что ЗРК Patriot обязательно будут в армии Украины, но пока их еще не доставили. При этом военные уже учатся ими пользоваться. «Именно благодаря им мы защитим небеса. А на земле будут [танки] Leopard», — сказал глава Минобороны. Кроме того, в письме к Деду Морозу он попросил новые бронемашины типа Spartan и Mastiff, а также истребители.

По словам министра обороны Украины, положение дел на фронте должно измениться весной, когда на Украину доставят западные системы ПВО, такие как Iris-T, Patriot и Nasams. Резников также утверждает, что «правительства ФРГ, Франции и Швеции запросили заводы увеличить производство» боеприпасов, чтобы дополнительно поставлять их ВСУ.

Ранее замначальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев начал готовиться к нападению на российские территории. Уже весной армия Украины хочет атаковать объекты Крыма и Белгородской области. «Мы хотим попытаться вбить клин на российский фронт на юге», — сказал он.

Кроме того, украинский президент Владимир Зеленский назвал условие, при котором Киев победит. Он отметил, что такой итог неизбежен, если партнеры Украины сдержат все свои слова и сроки, а Киев сделает свое «домашнее задание». В том числе это касается поставок боеприпасов и западной боевой техники.