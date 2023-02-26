Путин поздравил Эрдогана с днем рождения и оценил отношения с Турцией

Путин поздравил Эрдогана с днем рождения и пожелал развития отношений РФ и Турции

Российский президент Владимир Путин поздравил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения и пожелал дальнейшего развития отношений двух стран. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Путин во время телефонного разговора отметил «большой личный вклад» Эрдогана в развитие российско-турецких отношений. помимо этого, «были затронуты некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня». При этом подробности диалога политиков пока не раскрываются.

Ранее в феврале президенты России и Турции провели телефонные переговоры, обсудив ситуацию на Украине и землетрясения, произошедшие в стране. Эрдоган отметил, что мир на Украине должен быть «без дальнейших жертв и разрушений». Он заявил Путину о готовности внести вклад в возобновление переговоров по урегулированию кризиса. Кроме этого, Турция стремится продлить «зерновую сделку», заключенную в 2022 году.

Ранее в этот же день, 24 февраля, Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент Турции неоднократно выражал готовность выступить в качестве посредника в мирных переговорах между Россией и Украиной.