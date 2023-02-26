19FortyFive: оборонительные порядки России станут серьезным испытанием для Украины

Оборонительные линии, которые выстроила Россия, станут серьезным испытанием для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написал эксперт в области безопасности Роберт Фарли в материале для американского издания 19Fortyfive.

«Оборонительные порядки России сейчас выглядят более грозными, чем даже несколько месяцев назад. Это делает общевойсковое наступление серьезным испытанием для Украины», — написал Фарли.

Он также отметил, что ВСУ стали лучше оснащены, однако способность Киева применить разные виды оружия на поле боя вызывает вопросы.

Ранее бывший морской пехотинец военно-морских сил США Эрл Катагнус-младший заявил, что конфликт на Украине может обернуться для Запада вторым Ираком или Афганистаном, если тот продолжит не учитывать позицию России.