20-летний почтальон задушил российскую пенсионерку ради семи тысяч рублей

В Краснодаре почтальон ворвался в квартиру к пенсионерке и задушил ее ради 7 тысяч рублей

В Краснодаре почтальон ворвался в квартиру к 95-летней пенсионерке на улице Славянской и задушил ее ради семи тысяч рублей. Об этом сообщает региональное следственное управление Следственного комитета России.

Родственники не смогли дозвониться до пожилой россиянки и отправились к ней домой. В квартире они нашли труп пенсионерки.

Позже следователи установили, что в день гибели женщины ее посещал только сотрудник почтовой службы. В короткий срок были установлены личность подозреваемого и место его нахождения. 20-летнего молодого человека задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 105, пункту «в» части 4 статьи 162 («Убийство и разбой») УК РФ.

Почтальон пояснил, что принес погибшей жительнице Краснодара корреспонденцию и, войдя в квартиру, увидел, что в жилище были ценные вещи. «Убедившись, что женщина дома одна, он задушил ее, после чего похитил из дома семь тысяч рублей и скрылся с места происшествия», — пояснили следователи.

В ближайшее время будет определена мера пресечения в отношении подозреваемого.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе 19-летний внук забил до смерти деревянным бруском 83-летнюю бабушку и заснул. По факту произошедшего было возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство»).