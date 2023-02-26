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05:23, 26 февраля 2023Мир

Американский полковник рассказал о будущем ВСУ без поддержки НАТО

Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что ВСУ развалятся без поддержки военных НАТО

Фото: Marko Djurica / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) развалятся без поддержки специалистов НАТО. О будущем украинской армии рассказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в программе ведущего Fox News Такера Карлсона, видео доступно на YouTube.

По словам американского полковника, без военных НАТО, которые будут комплектовать подразделения и выполнять боевые задачи, ВСУ развалятся. Макгрегор считает, что Киев испытывает нехватку военнослужащих, из-за чего вынужден «калечить мальчишек, стариков и женщин в рядах своей армии».

В то же время России «удалось нарастить самый мощный и крупный военный потенциал за последние тридцать лет», заявил Макгрегор.

Ранее Дуглас Макгрегор призвал прислушаться к президенту России Владимиру Путину во избежание ядерной катастрофы. Полковник подчеркнул, что после приостановки участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) необходимо не допустить дальнейшей эскалации.

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Марина Совина
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